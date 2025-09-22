Sciopero per Gaza mobilitazioni in tutta Italia | blocchi cortei e disagi nei trasporti
"Per Gaza" – Dallo sciopero dei trasporti ai blocchi universitari, dalle manifestazioni nei porti ai cortei cittadini: la giornata di mobilitazione nazionale indetta dai sindacati di base a sostegno del popolo palestinese ha coinvolto oggi scuole, università, lavoratori e cittadini in numerose città italiane. Protesta per Gaza, i presidi universitari A Roma gruppi di studenti
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia. L’impatto sui servizi; Lo sciopero per Gaza nelle piazze, da Genova a Torino manifestazioni in tutta Italia; Per Gaza: Cgil, 19 settembre 2025 scioperi e mobilitazioni in tutta Italia.
Sciopero generale per Gaza: il 22 settembre si fermano trasporti, scuola, università. Mobilitazioni in tutta Italia, a Venezia il blocco del porto - Lo sciopero di 24 ore coinvolgerà il trasporto pubblico locale, le ferrovie, i porti, ma anche scuola e università in ... Secondo ilgazzettino.it
Oggi lo sciopero per Gaza, dai treni alle scuole: tutte le notizie. Torino, studenti bloccano ingressi del Campus universitario. Diretta tv - Tutti i comparti aderiscono alla mobilitazione che vedrà manifestazioni in almeno 75 città, a cominciare da Roma, Milano e ... Da quotidiano.net