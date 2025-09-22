Sciopero per Gaza migliaia in piazza a Genova | blocchi e cortei in porto e in città | Video | Fotogallery 1 | 2
Giornata di mobilitazione, con corteo al mattino e poi al pomeriggio. Il maltempo non ferma la protesta, partita da Genova e allargata a tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Migliaia in piazza per Gaza, bruciate le foto di Meloni e Netanyahu - Un gruppo di studenti è sceso sui binari, ambientalisti incatenati a un semaforo per protesta, la solidarietà con le imbarcazioni della Freedom Flotilla ... Si legge su rainews.it
Sciopero generale per Gaza, decine di cortei paralizzano Roma: migliaia a Termini, piazza strapiena - Tantissime le persone scese in piazza a Roma per sostenere lo sciopero generale proclamato da Usb contro il genocidio in atto a Gaza ... Lo riporta fanpage.it