Sciopero per Gaza migliaia di persone in piazza a Roma
Roma, 22 set. (askanews) - Tantissimi studenti, lavoratori e associazioni: migliaia di persone sono scese in piazza a Roma nel giorno della mobilitazione di massa in Italia a sostegno dei palestinesi, con oltre 60 cortei organizzati in molte città e uno sciopero generale sostenuto da Usb e dai sindacati di base (Cub, Adl, Sgb). Il corteo romano ha attraversato via Cavour per arrivare fino a Piazza dei Cinquecento davanti alla Stazione Termini, fra decine e decine di bandiere palestinesi, striscioni e slogan come "Blocchiamo tutto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
