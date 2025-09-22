Sciopero per Gaza maxi corteo blocca il porto di Livorno

LIVORNO – Dalle 6 di questa mattina (22 settembre) il varco Valessini, uno degli accessi doganali del porto di Livorno, è stato presidiato da centinaia di manifestanti che hanno rallentato e bloccato i flussi in entrata e in uscita di mezzi, auto, pullman e tir. L’iniziativa rientra nello sciopero generale indetto dall’Usb per Gaza, con la richiesta della “ rottura immediata delle relazioni con lo Stato terrorista di Israele, unico modo concreto con cui l’Italia può e deve reagire al genocidio in atto”. Secondo Giovanni Ceraolo (Usb Livorno), il presidio, partito all’alba, “sta vedendo l’arrivo continuo di centinaia di persone” e riguarda diversi varchi doganali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

