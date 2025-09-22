Sciopero per Gaza l’Italia si ferma | stop a treni scuole e trasporti in 75 città
Un’intera giornata di mobilitazione, con disagi in tutti i settori, per chiedere lo stop alla guerra e alla fornitura di armi a Israele. È lo sciopero generale per Gaza indetto per oggi, lunedì 22 settembre, dalle sigle sindacali di base – Usb, Cub, Sgb, Adl – a sostegno della popolazione palestinese e della Global Sumud Flotilla. Lo slogan scelto per la protesta, “Blocchiamo tutto con la Palestina nel cuore”, sintetizza lo spirito di una mobilitazione che coinvolge trasporti, scuole, porti, sanità e servizi pubblici, con manifestazioni in almeno 75 città italiane. Trasporti a rischio in tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Toscana, è sciopero per Gaza: picchetti e manifestazioni, lunga giornata di iniziative
Medici in sciopero della fame a Berna: «Basta silenzio su Gaza»
