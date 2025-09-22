Sciopero per Gaza l’invasione della folla in tutta la zona intorno alla Stazione Termini
L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sciopero - gaza
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Sciopero per Gaza, a Roma in migliaia per la Palestina libera: "Bisognerebbe bloccare tutto il mondo" (video) https://ift.tt/3t6Zz9P - X Vai su X
Local Team. . LIVE Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video - facebook.com Vai su Facebook
A Gaza City gli aiuti finiscono sul tetto: in tanti cercano di prenderli, crolla un balcone sulla folla - A Gaza City un balcone è crollato sotto il peso dei palestinesi che correvano per raccogliere gli aiuti lanciati da un aereo, dopo che il paracadute era rimasto incastrato sul tetto di un ristorante. Segnala blitzquotidiano.it
Analisi. Due milioni di israeliani in piazza sono un sussulto di coscienza per Gaza - L’ordine è di evacuare Gaza City, dice il parroco della Sacra Famiglia, Gabriel Romanelli. avvenire.it scrive