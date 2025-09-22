Sciopero per Gaza in tutta Italia Meloni vede solo i disordini a Milano e parla di violenze indegne | Tutti condannino

Mentre centinaia di migliaia di persone hanno manifestato pacificamente per Gaza e per esprimere la vicinanza alla Global Sumud flotilla in oltre 80 città italiane, la presidente del Consiglio e tanti esponenti della destra (e non solo) puntano i riflettori solo sugli scontri a Milano. Giorgia Meloni parla di “ immagini indegne ” quelle viste nel capoluogo lombardo: “Sedicenti ‘pro-pal’, sedicenti ‘antifa’, sedicenti ‘pacifisti’ che devastano la stazione e generano scontri con le Forze dell’Ordine”, aggiunge la premier sui social utilizzando anche un termine (“antifa”) caro a Donald Trump. “Violenze e distruzioni che nulla hanno a che vedere con la solidarietà e che non cambieranno di una virgola la vita delle persone a Gaza, ma avranno conseguenze concrete per i cittadini italiani, che finiranno per subire e pagare i danni provocati da questi teppisti “, sottolinea Meloni che esprime la sua vicinanza alle forze dell’ordine, “costrette a subire la prepotenza e la violenza gratuita di questi pseudo-manifestanti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

