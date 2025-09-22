Sciopero per Gaza in migliaia in piazza a Milano | Interrompere rapporti con Israele
Migliaia in corteo a Milano per lo sciopero in sostegno del popolo palestinese di Gaza: studenti e lavoratori hanno manifestato sfidando la pioggia battente, dietro lo striscione “Nemmeno un chiodo per Israele. Milano con la resistenza palestinese e la Flotillia”. Walter Montagnoli, segretario nazionale della Cub ha spiegato: “Blocchiamo il Paese per dare un segnale al popolo palestinese e per costringere i nostri governi a smettere di balbettare. Se non blocchiamo i rapporti commerciali e la vendita di armi non otterremo mai nulla. Servono sanzioni, ‘blocchiamo tutto’ è lo slogan più importante in questo momento. 🔗 Leggi su Lapresse.it
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Sciopero nazionale per Gaza: disagi nel trasporto locale, porti, ferrovie e università. Cortei e blocchi in 75 città. Salvini: “Adesione sotto il 7%. Numeri in calo rispetto alle ultime mobilitazioni” - X Vai su X
Local Team. . LIVE Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza: cortei e presidi in 80 città. Caos alla stazione Termini; Sciopero generale per Gaza, in corso manifestazioni e cortei in tutta Italia. DIRETTA; Sciopero per Gaza, ventimila a Venezia verso il porto: a Milano e Genova la pioggia non ferma i cortei di….
Sciopero generale per Gaza, decine di cortei paralizzano Roma: migliaia a Termini, piazza strapiena - Tantissime le persone scese in piazza a Roma per sostenere lo sciopero generale proclamato da Usb contro il genocidio in atto a Gaza ... Secondo fanpage.it
Sciopero oggi per Gaza, migliaia in piazza per lo sciopero generale. Milano, bruciata bandiera Usa. Pisa, bloccata Sgc - Lo sciopero generale indetto per lunedì dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con ... Da ilmattino.it