Sciopero per Gaza in migliaia in piazza a Milano | Interrompere rapporti con Israele

Migliaia in corteo a Milano per lo sciopero in sostegno del popolo palestinese di Gaza: studenti e lavoratori hanno manifestato sfidando la pioggia battente, dietro lo striscione “Nemmeno un chiodo per Israele. Milano con la resistenza palestinese e la Flotillia”. Walter Montagnoli, segretario nazionale della Cub ha spiegato: “Blocchiamo il Paese per dare un segnale al popolo palestinese e per costringere i nostri governi a smettere di balbettare. Se non blocchiamo i rapporti commerciali e la vendita di armi non otterremo mai nulla. Servono sanzioni, ‘blocchiamo tutto’ è lo slogan più importante in questo momento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

