Sciopero per Gaza | in migliaia davanti al porto

Trieste risponde presente allo sciopero generale per Gaza indetto da Usb nella giornata di oggi 22 settembre. Diverse migliaia i manifestanti che si sono dati appuntamento davanti al varco IV del porto di Trieste. Tra le persone che hanno deciso di aderire alla protesta anche la cantante Elisa. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Sciopero per Gaza: in migliaia davanti al porto; Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza: cortei e presidi in 80 città. Bloccata la stazione Termini; L'Italia in piazza per Gaza, al via lo sciopero generale. Chi si ferma, settore per settore.

Sciopero per Gaza, ventimila a Venezia verso il porto: a Milano e Genova la pioggia non ferma i cortei di studenti e lavoratori - A Torino e Bologna studenti bloccano ingressi universitari: "Stop al genocidio" ... Da ilfattoquotidiano.it

"Blocchiamo tutto" per Gaza: in migliaia all'uscita dell'A1 - La manifestazione dei sindacati di base per lo sciopero per Gaza tocca anche Firenze e provincia. gonews.it scrive