Sciopero per Gaza in migliaia a Milano | Bloccheremo tutto stop al genocidio Tutti gli orari della protesta dalla scuola ai trasporti
Seconda giornata di protesta nazionale di 24 ore indetta da Usb e dai sindacati di base in solidarietà alla popolazione civile palestinese della Striscia di Gaza. Manifestazioni in 75 città. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: sciopero - gaza
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Milano, sciopero per Gaza: chiude la M4. Già centinaia di manifestanti in piazza https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/22/news/milano_sciopero_generale_gaza_oggi_treni_bus_metro-424861839/?ref=twhl… - X Vai su X
"Blocchiamo tutto", l'Italia si ferma per Gaza. Sciopero generale e cortei a Roma, Milano e Napoli. I porti a rischio stop. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero per Gaza, migliaia al corteo di Milano. Disagi sui regionali e nel trasporto pubblico; Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza: cortei e presidi in 80 città; L'Italia in piazza per Gaza, al via lo sciopero generale. Chi si ferma, settore per settore.
Sciopero per Gaza, migliaia al corteo di Milano. Disagi sui regionali e nel trasporto pubblico - Partiti i cortei in diverse città italiane, per il momento pochi disagi sulla rete ferroviaria, mentre l’Usb festeggia l’adesione nelle scuole. Lo riporta editorialedomani.it
In migliaia a Milano al corteo per Gaza, 'bloccheremo tutto' - E' composto da migliaia di persone il corteo partito da piazzale Cadorna a Milano nel giorno dello sciopero indetto per chiedere il cesate il fuoco a Gaza. Riporta ansa.it