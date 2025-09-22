Sciopero per Gaza in diretta l’Italia in corteo | pesanti scontri a Milano bloccata la stazione Termini Salvini | D’ora in poi chi organizza cortei verserà cauzione
Le ultime notizie sullo sciopero generale per Gaza oggi, 22 settembre, e gli aggiornamenti sulla guerra in diretta. Stop a treni, mezzi pubblici e scuola: cortei in 80 città italiane. Bloccate stazione Termini a Roma e autostrada a Bologna, studenti sui binari a Napoli: manifestazioni in tutta Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: sciopero - gaza
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Sciopero per Gaza, guerriglia a Milano: il videoracconto dell'assalto alla stazione - X Vai su X
Sono in corso le manifestazioni in tutta Italia per lo sciopero generale convocato dai sindacati di base contro il genocidio a Gaza. Violenti scontri, a Milano, con le forze dell’ordine. Ma la maggior parte dei cittadini è scesa in strada pacificamente. A Roma è stat - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero per Gaza in diretta, l’Italia in corteo: pesanti scontri a Milano, bloccate la stazione Termini a Roma e l’autostrada a Bologna - Le ultime notizie sullo sciopero generale per Gaza oggi, 22 settembre, e gli aggiornamenti sulla guerra in diretta ... Come scrive fanpage.it
Manifestazioni per Gaza in diretta: stazione devastata a Milano, 60 agenti feriti. A Bologna bloccata l'A14, traffico in tilt a Roma - Paralizzati i porti a Genova, Livorno e Marghera, blitz dei manifestanti al casello dell’A1 a Calenzano e sulla Fi- Riporta quotidiano.net