Sciopero per Gaza il presidio alla stazione Cadorna
Centinaia di manifestanti sventolano le bandiere delle sigle sindacali che lanciano lo sciopero per Gaza e quelle della Palestina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: sciopero - gaza
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza: cortei e presidi in 80 città - X Vai su X
Giraffa Onlus aderisce allo sciopero generale di lunedì 22 settembre per essere vicine al popolo palestinese e per manifestare il nostro sostegno alla @Global Sumud Flotilla che naviga con grande coraggio e determinazione verso Gaza Pur aderendo allo sci - facebook.com Vai su Facebook
Oggi sciopero generale per Gaza, l’impatto sui servizi. Manifestazione a Roma; Sciopero generale per Gaza, trasporti pubblici e privati si fermano. Scuola a rischio (anche nidi) - Treni, Salvini: “L'adesione allo sciopero è bassa, riflettere sulla normativa”; Manifestazione a Roma, già dalle 8 chiusa la stazione Termini. Allerta massima per i pro Pal.
Sciopero per la Palestina, stazione Termini blindata: in 10mila al sit-in, trasporti a rischio - Al presidio convocato dal sindacato Usb si uniscono i collettivi della Sapienza. Segnala roma.repubblica.it
È il giorno dello sciopero generale. Dal settore pubblico al privato, l’Italia si mobilita per Gaza: le manifestazioni - Oltre 80 manifestazioni in tutta Italia per lo sciopero generale a sostegno di Gaza. Si legge su ilfattoquotidiano.it