Sciopero per Gaza il lungo corteo che ha attraversato Bologna | città in tilt

Un lungo corteo ha attraversato Bologna in occasione dello sciopero per Gaza. I manifestanti hanno anche bloccato la tangenziale prima di essere dispersi dalla polizia. Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine anche su via Stalingrado e all’altezza del Tecnopolo. Otto dimostranti sono stati fermati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sciopero per Gaza, il lungo corteo che ha attraversato Bologna: città in tilt

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Sciopero per Gaza, a Roma in migliaia per la Palestina libera: "Bisognerebbe bloccare tutto il mondo" (video) https://ift.tt/3t6Zz9P - X Vai su X

LA DIRETTA | L'Italia scende in piazza per Gaza, in corso lo sciopero generale. Cortei e presidi in oltre 70 città #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero per Gaza, il lungo corteo che ha attraversato Bologna: città in tilt; Sciopero generale per Gaza, a Milano e Marghera tensione manifestanti-Polizia. DIRETTA; Genova si mobilita per Gaza, blocco ai varchi portuali e corteo.

Roma, il corteo per Gaza raggiunge la tangenziale: «Ora blocchiamo tutto». Poi l'ingresso a La Sapienza, verso la facoltà di Lettere - Secondo le stime sono oltre 50mila i partecipanti al corteo per Gaza di Roma partito oggi da piazza dei Cinquecento. Da ilgazzettino.it

Sciopero per Gaza, il lungo corteo che ha attraversato Bologna: città in tilt - (LaPresse) Un lungo corteo ha attraversato Bologna in occasione dello sciopero per Gaza. stream24.ilsole24ore.com scrive