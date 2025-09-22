Sciopero per Gaza il lungo corteo che ha attraversato Bologna | città in tilt

Lapresse.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lungo corteo ha attraversato Bologna in occasione dello sciopero per Gaza. I manifestanti hanno anche bloccato la tangenziale prima di essere dispersi dalla polizia. Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine anche su via Stalingrado e all’altezza del Tecnopolo. Otto dimostranti sono stati fermati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

