Sciopero per Gaza il corteo a Roma sotto la tangenziale est

Roma, 22 set. (askanews) - Immagini della manifestazione per la Palestina a Roma; il corteo, parte della mobilitazione organizzata dai sindacati di base, con uno sciopero generale in decine di città a sostegno del popolo palestinese e della Global Sumud Flotilla, è passato sotto la Tangenziale Est, all'altezza dello Scalo di San Lorenzo. Bloccata la circolazione; i manifestanti, al grido di "Free free Palestine" hanno proseguito la marcia dopo un lungo tragitto partito da piazza dei Cinquecento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sciopero per Gaza, il corteo a Roma sotto la tangenziale est

