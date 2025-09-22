Sciopero per Gaza il corteo a Genova StaccioliUsb | è solo inizio
Genova, 22 set. (askanews) - A Genova oltre cinquemila persone, secondo gli organizzatori, hanno partecipato al corteo organizzato nell'ambito dello sciopero generale nazionale per Gaza e in sostegno della Global Sumud Flotilla proclamato da Usb. Il corteo, aperto da uno striscione con scritto "Stop ai traffici di armi nei porti", è partito dai varchi portuali di via Albertazzi e San Benigno che questa mattina sono stati bloccati da un presidio di lavoratori e cittadini. "Oggi 500 mila persone - ha detto Francesco Staccioli del direttivo di Usb - sono scese in piazza in 65 città italiane. Sono stati bloccati tutti i principali porti d'Italia, il 90% del trasporto pubblico si è fermato e il 50% delle ferrovie, si sono chiuse scuole e università e grazie a quello che è iniziato in questa città". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
