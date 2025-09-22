Sciopero per Gaza i cortei a Perugia e Terni

Perugia, 22 settembre 2025 – Manifestazioni a Perugia e Terni stamani in occasione dello sciopero generale dei trasporti “Blocchiamo tutto” sul tema di Gaza. Nel capoluogo umbro un presidio è stato attuato in piazza Vittorio Veneto, di fronte alla stazione ferroviaria. Presenti giovani ma più in generale persone di tutte le età. Con bandiere della Palestina e del sindacato Usb. Diversi gli slogan lanciati. In particolare quello "Palestina libera”. Gianluca Liviabella, di Usb Umbria, ha parlato di "uno sciopero che mette al centro la questione palestinese e una parola d'ordine: blocchiamo tutto”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sciopero per Gaza, i cortei a Perugia e Terni

