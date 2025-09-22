Sciopero per Gaza Genova in piazza | blocchi e cortei in porto e in città

Concentramento al varco Albertazzi poi manifestazione in centro. Il maltempo non ferma la mobilitazione partita da Genova e allargata a tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sciopero per Gaza, Genova in piazza: blocchi e cortei in porto e in città

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Oggi lo sciopero per Gaza dei sindacati di base: “Blocchiamo tutto”: i cortei e i blocchi stradali https://lastampa.it/torino/2025/09/22/news/sciopero_gaza_usb_cortei_blocchi_stradali-15319097/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

Giraffa Onlus aderisce allo sciopero generale di lunedì 22 settembre per essere vicine al popolo palestinese e per manifestare il nostro sostegno alla @Global Sumud Flotilla che naviga con grande coraggio e determinazione verso Gaza Pur aderendo allo sci - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale oggi per Gaza, a rischio scuola e trasporti ma anche taxi e navi - Aggiornamento del 22 Settembre delle ore 08:06; Sciopero generale per Gaza, anche alcuni negozianti tengono chiuso: Not in my name; Oggi sciopero generale per Gaza, manifestazioni confermate. Tutti i cortei a Genova.

Sciopero per Gaza, Genova in piazza: blocchi e cortei in porto e in città - Il maltempo non ferma la mobilitazione partita da Genova e allargata a tutta Italia ... Scrive ilsecoloxix.it

Sciopero generale per Gaza: a Roma chiuse le stazioni metro di Termini, a Torino gli studenti bloccano l'ingresso all'università - Lo sciopero generale indetto per oggi (lunedì 22 settembre) dalle sigle sindacali di base, in segno ... Secondo leggo.it