Sciopero per Gaza Genova in piazza | blocchi e cortei in porto e in città | Video | Fotogallery 1 | 2

Concentramento al varco Albertazzi poi manifestazione in centro. Il maltempo non ferma la mobilitazione partita da Genova e allargata a tutta Italia.

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Sciopero pro Gaza a Torino, bruciano le foto di Meloni e Netanyahu. Bloccati i binari a Porta Nuova

LIVE Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video

Sciopero per Gaza, almeno 100 mila manifestanti in tutta Italia. Cariche della polizia in Stazione Centrale,…; L'Italia in piazza per Gaza, al via lo sciopero generale. Chi si ferma, settore per settore; Cortei per Gaza: manifestanti sui binari a Torino, scontri a Milano, bloccata autostrada a Bologna - Almeno 30mila i manifestanti in corteo a Roma.

Sciopero per Gaza, Genova in piazza: blocchi e cortei in porto e in città - Il maltempo non ferma la mobilitazione partita da Genova e allargata a tutta Italia

Sciopero generale per Gaza, a Milano momenti di tensione manifestanti-Polizia. DIRETTA