Sciopero per Gaza | due auto della polizia danneggiate e un agente ferito

“Nel corso del secondo corteo partito da Piazza Libertà e giunto al Molo VII, i partecipanti hanno imbrattato con delle scritte una vetrina di un esercizio pubblico, dei cassonetti per i rifiuti e diversi punti della sede stradale, tra cui strisce pedonali”. Una volta conclusa la grande. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Sciopero per Gaza, Meloni: "Sedicenti 'pacifisti', immagini scontri indegne" - X Vai su X

Durante il corteo romano dello sciopero generale per Gaza uno degli interventi più apprezzati è stato quello di un pompiere. «Non siamo supereroi», ha detto davanti alla folla, ricordando che ogni lavoratore può fare la differenza aderendo allo sciopero. - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero per Gaza: due auto della polizia danneggiate e un agente ferito; Sciopero generale per Gaza, a Milano violenti scontri manifestanti-forze ordine. DIRETTA; Toscana, sciopero del 22 settembre per Gaza: a Firenze un corteo in centro e uno alle Officine Leonardo, a Livorno in diecimila bloccano il porto, Pisa: manifestanti in FiPiLi.

Sciopero per Gaza, scontri in Centrale a Milano: 60 poliziotti feriti. A Roma gli studenti: «Occupiamo La Sapienza» - Lo sciopero generale indetto per oggi (lunedì 22 settembre) dalle sigle sindacali di base, in segno ... Riporta leggo.it

Sciopero per Gaza, scontri tra pro Pal e polizia a Milano. Tangenziale bloccata a Roma - A Napoli e Torino a fuoco immagini di Meloni e Netanyahu Scontri a Milano con gue ... Scrive adnkronos.com