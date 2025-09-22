Sciopero per Gaza disordini a Milano | passeggeri bloccati in Stazione Centrale
Caos alla stazione Centrale di Milano a causa dei disordini scoppiati nel corso della manifestazione organizzata in occasione dello sciopero generale per Gaza. Centinaia di passeggeri sono bloccati all’interno della stazione, mentre fuori proseguono gli scontri tra polizia e manifestanti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
