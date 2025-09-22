Sciopero per Gaza disordini a Milano | passeggeri bloccati in Stazione Centrale

Lapresse.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caos alla stazione Centrale di Milano a causa dei disordini scoppiati nel corso della manifestazione organizzata in occasione dello sciopero generale per Gaza. Centinaia di passeggeri sono bloccati all’interno della stazione, mentre fuori proseguono gli scontri tra polizia e manifestanti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

sciopero per gaza disordini a milano passeggeri bloccati in stazione centrale

© Lapresse.it - Sciopero per Gaza, disordini a Milano: passeggeri bloccati in Stazione Centrale

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

L'Italia in piazza per Gaza, c'è lo sciopero generale. Scontri a Milano, bloccata l'Autostrada a Bologna; Sciopero generale per Gaza, a Milano e Marghera scontri manifestanti-forze ordine. DIRETTA; Sciopero generale per Gaza, in 30mila al corteo di Roma. Scontri a Milano.

sciopero gaza disordini milanoCortei Gaza, guerriglia a Milano: manifestanti tentano irruzione in stazione, scontri con la polizia. Lancio pietre, cariche e lacrimogeni - I cortei per Gaza in occasione dello sciopero generale hanno creato disordini nel capoluogo lombardo. Si legge su ilmessaggero.it

sciopero gaza disordini milanoSciopero generale per Gaza, a Milano momenti di tensione manifestanti-Polizia. DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale per Gaza, a Milano momenti di tensione manifestanti- Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Gaza Disordini Milano