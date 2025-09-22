Sciopero per Gaza cortei e manifestazioni in tutta Italia – La diretta

Cortei e manifestazioni in tutta Italia nella giornata di oggi, lunedì 22 settembre, in occasione dello sciopero generale proclamato dai sindacati di base in solidarietà con la popolazione di Gaza. Qui tutti gli aggiornamenti in diretta. Sciopero per Gaza 22 settembre – La diretta Inizio diretta: 220925 10:00 Fine diretta: 220925 20:00 11:34 220925 Manifestazione pro Pal blocca varco al porto di Livorno Un varco del porto praticamente bloccato dalla manifestazione e l’accesso stesso al porto delle auto e dei mezzi pesantemente rallentato. È il risultato della manifestazione pro Pal organizzata questa mattina in porto a Livorno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sciopero per Gaza, cortei e manifestazioni in tutta Italia – La diretta

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Manifestazione a Milano per Gaza: orari, percorso del corteo e programma della giornata - A Milano, come in altre città, è stata organizzata anche una manifestazione per protestare e chiedere lo stop al genocidio che si sta consumando a Gaza ... fanpage.it scrive

Oltre cinquemila in corteo a Cagliari per lo sciopero per Gaza - "Blocchiamo tutto": oltre cinquemila persone per le strade di Cagliari per "bloccare il genocidio che si sta consumando a Gaza, giunto ormai alla sua fase finale". Come scrive msn.com