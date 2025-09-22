Sciopero per Gaza cariche della polizia e lanci di lacrimogeni a Bologna | otto manifestanti fermati

Otto manifestanti sono stati fermati dalla polizia a Bologna dopo il corteo per la Palestina. I fermi sono avvenuti dopo il blocco dell’autostrada, quando una piccola parte, alcune centinaia, sono rimasti per fermare la circolazione. Ci sono stati momenti di tensione e guerriglia, con lancio di lacrimogeni e qualche carica. I manifestanti hanno indietreggiato su via Stalingrado continuando a lanciare oggetti. Il corteo si è poi sparpagliato, una parte si è diretta verso piazza dell’Unità, dove sarebbe originariamente dovuta concludersi la manifestazione. Su via Stalingrado, l’arteria che collega il centro della città alla tangenziale e che dà accesso alla zona fieristica (dove oggi è cominciato il Cersaie) rimangono le tracce della guerriglia, con cassonetti rovesciati e oggetti di vario tipo in strada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

