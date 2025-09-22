Sciopero per Gaza cariche della polizia e lanci di lacrimogeni a Bologna | otto manifestanti fermati

Ilfattoquotidiano.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Otto manifestanti sono stati fermati dalla polizia a Bologna dopo il corteo per la Palestina. I fermi sono avvenuti dopo il blocco dell’autostrada, quando una piccola parte, alcune centinaia, sono rimasti per fermare la circolazione. Ci sono stati momenti di tensione e guerriglia, con lancio di lacrimogeni e qualche carica. I manifestanti hanno indietreggiato su via Stalingrado continuando a lanciare oggetti. Il corteo si è poi sparpagliato, una parte si è diretta verso piazza dell’Unità, dove sarebbe originariamente dovuta concludersi la manifestazione. Su via Stalingrado, l’arteria che collega il centro della città alla tangenziale e che dà accesso alla zona fieristica (dove oggi è cominciato il Cersaie) rimangono le tracce della guerriglia, con cassonetti rovesciati e oggetti di vario tipo in strada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sciopero per gaza cariche della polizia e lanci di lacrimogeni a bologna otto manifestanti fermati

© Ilfattoquotidiano.it - Sciopero per Gaza, cariche della polizia e lanci di lacrimogeni a Bologna: otto manifestanti fermati

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, scontri con la polizia. Bologna, bloccata la A14; Sciopero generale per Gaza, a Milano e Marghera tensione manifestanti-Polizia. DIRETTA; Sciopero per Gaza, oggi 22 settembre | Roma, alla Sapienza occupata la facoltà di lettere; otto fermati a Bologna. Beppe Sala: «Violenze non aiutano i palestinesi».

sciopero gaza cariche poliziaSciopero oggi per Gaza, scontri in stazione a Milano: caos e cariche. Bologna, autostrada bloccata. Idranti sui manifestanti a Marghera - Lo sciopero generale indetto per lunedì dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con ... Secondo ilmattino.it

Sciopero per Gaza a Milano, scontri in Stazione Centrale: cariche della polizia contro i manifestanti - Tensione a Milano durante lo sciopero per Gaza: scontri e cariche della polizia in Stazione Centrale mentre i manifestanti tentavano di entrare dalle scale ... Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Gaza Cariche Polizia