Sciopero per Gaza Bonelli a Fanpage | Italiani avvisano Meloni uniti contro lo sterminio di Netanyahu

"La maggioranza degli italiani non ne può più di vedere le immagini di morte a Gaza. Lo sciopero di oggi è un appello all'umanità contro i crimini di Netanyahu e la complicità di Meloni", dice a Fanpage.it Angelo Bonelli, commentando la mobilitazione che ha coinvolto tantissime città italiane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Sciopero per Gaza, Meloni: "Sedicenti 'pacifisti', immagini scontri indegne" - X Vai su X

Durante il corteo romano dello sciopero generale per Gaza uno degli interventi più apprezzati è stato quello di un pompiere. «Non siamo supereroi», ha detto davanti alla folla, ricordando che ogni lavoratore può fare la differenza aderendo allo sciopero. - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero per Gaza, Bonelli a : Italiani avvisano Meloni, uniti contro lo sterminio di Netanyahu; Sciopero per Gaza in diretta, l'Italia in corteo: pesanti scontri a Milano, bloccate la stazione Termini a Roma e l'autostrada a Bologna; Ospitalità ai militari israeliani in Italia, il Governo insiste: Dovevamo proteggerli.

Sciopero per Gaza, Bonelli a Fanpage: “Italiani mandano messaggio a Meloni, uniti contro lo sterminio di Netanyahu - Lo sciopero di oggi è un appello all’umanità contro i crimini di Netanyahu e la complicità di Meloni”, dice a ... Lo riporta fanpage.it

Roma paralizzata dallo sciopero e dalla manifestazione per Gaza: traffico completamente bloccato - Le zone più congestionate sono quelle tra la via Appia, la via Tuscolana, la via Casilina e la via ... Come scrive fanpage.it