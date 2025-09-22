Sciopero per Gaza Blocchiamo tutto | dai trasporti alle scuole l' Italia si ferma

Tgcom24.mediaset.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manifestazioni di piazza in almeno 75 città, da Milano a Roma e Napoli. Ingenti le misure di sicurezza, soprattutto a protezione dei siti sensibili per Israele. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

sciopero per gaza blocchiamo tutto dai trasporti alle scuole l italia si ferma

© Tgcom24.mediaset.it - Sciopero per Gaza, "Blocchiamo tutto": dai trasporti alle scuole, l'Italia si ferma

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Torino per Gaza, il 22 settembre è sciopero generale: Blocchiamo tutto. Blocchi diffusi e aule vuote, fermi anche treni e mezzi Gtt; 'Blocchiamo tutto', l'Italia si ferma per Gaza. Lo sciopero per settori; Sciopero generale, Palestina è il nome del nostro scontento.

sciopero gaza blocchiamo tutto“Blocchiamo tutto”: al via dal Campus Einaudi a Torino lo sciopero per Gaza dei sindacati di base - Con queste parole scritte su uno striscione prende il via la protesta degli studenti al Campus Einaudi. Riporta lastampa.it

sciopero gaza blocchiamo tutto“Blocchiamo tutto”, l’Italia si ferma per Gaza - ROMA – L’Italia è a rischio stop per lo sciopero generale indetto per oggi, lunedì 22 settembre, dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di ... Lo riporta livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Gaza Blocchiamo Tutto