Sciopero per Gaza | bloccati i porti e la A1 a Bologna in ventimila a Roma manifestanti in stazione a Milano

Giornata di protesta nazionale di 24 ore indetta da Usb e dai sindacati di base in solidarietà alla popolazione civile palestinese della Striscia di Gaza. Manifestazioni in 75 città. Tutti gli orari della protesta, dalla scuola ai trasporti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sciopero per Gaza: bloccati i porti e la A1 a Bologna, in ventimila a Roma, manifestanti in stazione a Milano

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Sciopero pro Gaza a Torino, bruciano le foto di Meloni e Netanyahu. Bloccati i binari a Porta Nuova https://lastampa.it/torino/2025/09/22/video/sciopero_pro_gaza_a_torino_bruciano_le_foto_di_meloni_e_netanyahu_bloccati_i_binari_a_porta_nuova-153195 - X Vai su X

Local Team. . LIVE Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video - facebook.com Vai su Facebook

Cortei per Gaza: manifestanti sui binari a Torino, scontri a Milano, bloccata autostrada a Bologna - Azioni dimostrative, blocchi del traffico e tensioni con la Polizia: il punto alle 14.30 sulle manifestazioni in corso; Sciopero per Gaza a Genova, bloccati i varchi del porto: “Basta genocidio” – Video; Sciopero per Gaza: bloccati i porti, in ventimila a Roma. Tutti gli orari della protesta, dalla scuola ai trasporti.

Sciopero generale per Gaza, a Milano momenti di tensione manifestanti-Polizia. DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale per Gaza, a Milano momenti di tensione manifestanti- Si legge su tg24.sky.it

Sciopero nazionale per Gaza: disagi nel trasporto locale, porti, ferrovie e università. Cortei e blocchi in 75 città - In atto blocchi e presidi per fermare le merci destinate a Israele nei porti. Lo riporta ilfoglio.it