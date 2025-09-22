Sciopero per Gaza Beyfin chiude i distributori | Quello che accade è aberrante
Firenze, 22 settembre 2025 – Uno sciopero particolare, quello odierno per Gaza, che ha riscosso adesioni trasversali e anche nel settore privato, quello che tradizionalmente è più refrattario a “chiudere le porte” nei giorni di protesta. Eppure non solo ci sono diversi negozi – anche in centro a Firenze – che hanno deciso di tenere chiuso per solidarietà, ma addirittura c’è una importante azienda del settore carburanti che ha adottato una decisione simile, ma su vasta scala. Si tratta del gruppo Beyfin Spa, la società toscana che possiede numerosi impianti di benzina, che ha disposto per oggi la chiusura dei suoi impianti multicarburante in concomitanza con lo sciopero generale di 24 ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
