Altissima tensione a Milano dove una parte dei manifestanti del corteo pro Palestina ha messo in atto una guerriglia urbana che ha devastato il centro cittadino. L’assalto alla stazione centrale, gli scontri con la polizia, i lanci di oggetti. Vere e proprie scene di guerriglia urbana a Milano. Un gruppo di manifestanti, staccatosi dal corteo principale per lo sciopero generale per Gaza, ha messo a ferro e a fuoco il capoluogo lombardo. Sciopero per Gaza, assalto alla stazione di Milano: scontri con la polizia. La Lega: “Sono terroristi” (ANSA FOTO) – Notizie.com Bisogna ricordare che oggi, lunedì 22 settembre 2025, in tutta Italia si sono svolte manifestazioni pacifiche a sostegno del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Sciopero per Gaza, assalto alla stazione di Milano: scontri con la polizia. La premier Meloni: “Violenze indegne”