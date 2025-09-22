Sciopero per Gaza assalto alla stazione di Milano | scontri con la polizia La premier Meloni | Violenze indegne
Altissima tensione a Milano dove una parte dei manifestanti del corteo pro Palestina ha messo in atto una guerriglia urbana che ha devastato il centro cittadino. L’assalto alla stazione centrale, gli scontri con la polizia, i lanci di oggetti. Vere e proprie scene di guerriglia urbana a Milano. Un gruppo di manifestanti, staccatosi dal corteo principale per lo sciopero generale per Gaza, ha messo a ferro e a fuoco il capoluogo lombardo. Sciopero per Gaza, assalto alla stazione di Milano: scontri con la polizia. La Lega: “Sono terroristi” (ANSA FOTO) – Notizie.com Bisogna ricordare che oggi, lunedì 22 settembre 2025, in tutta Italia si sono svolte manifestazioni pacifiche a sostegno del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Notizie.com
Sciopero per Gaza, presa d'assalto la stazione centrale di Milano. Momenti di tensione anche a Bologna - Gli aggiornamenti; Milano, scontri in Stazione Centrale durante la manifestazione per Gaza. FOTO; Milano, lo sciopero per Gaza finisce in guerriglia: scontri alla stazione centrale.
Stazione Centrale di Milano chiusa, l'assalto dei manifestanti durante lo sciopero per Gaza: «Qui non si respira». Cosa sta succedendo - Parte dei manifestanti del corteo pro Gaza sta lanciando oggetti e parti di impalcature verso la polizia ... Da msn.com
Scontri a Milano, tensioni corteo Pro Pal. Respinto assalto alla stazione Centrale - Non accennano a diminuire gli scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti scesi in strada oggi in occasione dello sciopero nazionale in solidarietà con ... ilmattino.it scrive