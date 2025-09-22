Sciopero per Gaza | anche Latina grida Stop al genocidio

Anche in piazza del popolo, a Latina, sventolano le bandiere della Palestina e gli striscioni che chiedono lo stop del genocidio e uno stato libero. Anche il capoluogo pontino dunque ha risposto all'appello nazionale dello sciopero generale proclamato per oggi, lunedì 22 settembre. E così. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Sciopero per Gaza: anche Latina grida Stop al genocidio.

