Sciopero per Gaza a Venezia la polizia usa gli idranti per bloccare i manifestanti all’ingresso del porto

Momenti di tensione a Venezia, in occasione della giornata di sciopero generale per Gaza, con la polizia che ha aperto gli idranti contro i manifestanti che hanno provato ad avanzare verso l’ingresso del porto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

