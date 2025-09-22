Sciopero per Gaza a Venezia la polizia usa gli idranti per bloccare i manifestanti all’ingresso del porto

Momenti di tensione a Venezia, in occasione della giornata di sciopero generale per Gaza, con la polizia che ha aperto gli idranti contro i manifestanti che hanno provato ad avanzare verso l’ingresso del porto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero per Gaza, a Venezia la polizia usa gli idranti per bloccare i manifestanti all’ingresso del porto

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Lo sciopero per Gaza, di lunedì, chiamato da una sigla minore, è un successo enorme che travalica sigle, posizionamenti. Una mobilitazione enorme e positiva. I titoli dei 3 principali quotidiani italiani sono sulla stazione di Milano e l'autostrada di Bologna. Pro - X Vai su X

Local Team. . LIVE Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video - facebook.com Vai su Facebook

Cortei per Gaza: scontri a Milano, bloccata A14 a Bologna. In diretta le immagini da Roma - Manifestanti entrano a La Sapienza e occupano Lettere; La manifestazione pro Gaza blocca il porto: almeno 15mila persone in corteo a Marghera; Sciopero generale per Gaza, a Milano e Marghera tensione manifestanti-Polizia. DIRETTA.

Sciopero e proteste per Gaza: scontri con la polizia a Milano, cortei a Roma e blocchi ai porti di Genova e Venezia - Sciopero e proteste per Gaza: scontri con la polizia a Milano, cortei a Roma e blocchi ai porti di Genova e Venezia ... italiaoggi.it scrive

Sciopero generale per Gaza, a Milano momenti di tensione manifestanti-Polizia. DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale per Gaza, a Milano momenti di tensione manifestanti- Lo riporta tg24.sky.it