sciopero per gaza a torino fiume di manifestanti in corso vittorio emanuele ii

Migliaia di persone in corteo a Torino in occasione dello sciopero e delle manifestazione in sostegno alla popolazione palestinese di Gaza. Un fiume di gente in corteo ha attraversato corso Vittorio Emanuele II. Tantissime le bandiere palestinesi e gli striscioni contro le politiche di Israele. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

