Sciopero per Gaza a Torino azione di Ultima Generazione

A Torino un gruppo di attivisti di Ultima Generazione ha bloccato la carreggiata di corso Vittorio Emanuele II. L’azione è stata svolta in occasione del giorno dello sciopero generale per Gaza. Una delle attiviste presenti si è anche incatenata a un semaforo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sciopero per Gaza a Torino, azione di Ultima Generazione

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Sciopero pro Gaza a Torino, bruciano le foto di Meloni e Netanyahu. Bloccati i binari a Porta Nuova

LIVE Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video

Sciopero generale per Gaza, in corso manifestazioni e cortei in tutta Italia. DIRETTA; Cortei per Gaza: manifestanti sui binari a Torino, scontri a Milano, bloccata autostrada a Bologna - Sciopero per Gaza: nelle piazze italiane cortei e sit-in. A Milano scontri manifestanti - polizia (Video); Proteste pro Palestina a Torino: manifestanti sui binari, bruciate le foto di Meloni e Netanyahu durante il corteo con migliaia di persone.

Sciopero generale per Gaza: partito il corteo da Porta Nuova, diverse le manifestazioni a Torino – FOTO - È infatti in corso lo sciopero generale indetto dall'Unione sindacale di base per Gaza, contro la guerra

Sciopero generale per Gaza, a Milano momenti di tensione manifestanti-Polizia. DIRETTA