Sciopero per Gaza a Roma studenti occupano l’università La Sapienza

Al termine della giornata di sciopero per manifestare la propria solidarietà al popolo palestinese, indetto dal sindacato Usb e a cui hanno aderito diverse associazioni e realtà, gli studenti dell’università La Sapienza di Roma, hanno occupato la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo. Poco dopo le 17, con bandiere e striscioni, sono entrati dall’ingresso principale e hanno annunciato al megafono l’occupazione della facoltà. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero per Gaza, a Roma studenti occupano l’università La Sapienza

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Sciopero per Gaza, Meloni: "Sedicenti 'pacifisti', immagini scontri indegne" - X Vai su X

Durante il corteo romano dello sciopero generale per Gaza uno degli interventi più apprezzati è stato quello di un pompiere. «Non siamo supereroi», ha detto davanti alla folla, ricordando che ogni lavoratore può fare la differenza aderendo allo sciopero. - facebook.com Vai su Facebook

Cortei per Gaza, tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine in tutta Italia - Schelin a Meloni: Condanniamo le violenze di Milano, lo abbiamo sempre fatto, siamo contro la violenza politica. Aspettiamo che Meloni condanni i crimini di Netanyahu a Gaza; Fumogeni, bandiere e strade bloccate. Lo sciopero per la Palestina nelle scuole di Roma; Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, scontri con la polizia. Bologna, bloccata la A14.

Sciopero per Gaza, occupata la facoltà di Lettere a La Sapienza VIDEO - Resteremo qui questa notte per tenere alta l’attenzione sul genocidio in atto a ... Si legge su ilgazzettino.it

Sciopero per Gaza, scontri tra pro Pal e polizia a Milano. Tangenziale bloccata a Roma - A Napoli e Torino a fuoco immagini di Meloni e Netanyahu Scontri a Milano con gue ... Lo riporta adnkronos.com