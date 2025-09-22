sciopero per gaza a roma i manifestanti occupano la tangenziale

Il corteo organizzato in occasione dello sciopero generale a sostegno della popolazione di Gaza, che è partito da Piazza dei Cinquecento e arrivato a Porta Maggiore a Roma ha occupato la Tangenziale Est. I dimostranti hanno invaso la carreggiata. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

