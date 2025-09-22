Sciopero per Gaza a Roma bloccata la tangenziale E gli automobilisti suonano il clacson in solidarietà

Il corteo per Gaza a Roma ha bloccato anche la tangenziale. “Ora blocchiamo tutto”, scandiscono i manifestanti. E ancora: “Free free Palestine”. Alcuni manifestanti del corteo, arrivati sulla tangenziale come concordato con i funzionari di polizia presenti sul posto, hanno scavalcato il guard rail, invadendo la corsia opposta e bloccando il traffico. Alcuni automobilisti hanno espresso solidarietà suonando il clacson. Video Angela Nittoli e Vincenzo Bisbiglia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero per Gaza, a Roma bloccata la tangenziale. E gli automobilisti suonano il clacson in solidarietà

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Lo sciopero per Gaza, di lunedì, chiamato da una sigla minore, è un successo enorme che travalica sigle, posizionamenti. Una mobilitazione enorme e positiva. I titoli dei 3 principali quotidiani italiani sono sulla stazione di Milano e l'autostrada di Bologna. Pro - X Vai su X

Local Team. . LIVE Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video - facebook.com Vai su Facebook

Cortei per Gaza: scontri a Milano, bloccata A14 a Bologna. In diretta le immagini da Roma - Meloni: Auspico condanna scontri Milano da tutti partiti; Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, scontri con la polizia. Bologna, bloccata la A14; In diretta. L'Italia sciopera per Gaza: adesioni da 80 città, più di 20mila a Roma, Termini bloccata.

Sciopero per Gaza nelle piazze: tensioni tra pro Pal e polizia in stazione a Milano, a Bologna bloccata l'autostrada - A Bologna più di un migliaio di manifestanti hanno bloccato Autostrada e tangenziale, dopo aver scavalcato per accedere alle corsie. Segnala adnkronos.com

Sciopero generale per Gaza. Cortei e disagi da Milano a Palermo. A Roma bloccata la stazione Termini - Dalle stazioni ferroviarie paralizzate di Roma e Napoli ai porti di Genova e Livorno, passando per Milano, Bologna, Palermo, Pisa e Cagliari: migliaia di ... huffingtonpost.it scrive