Sciopero per Gaza a Pisa manifestanti anche in Fi-Pi-Li | Blocchiamo tutto

Sono migliaia i manifestanti che hanno aderito oggi, 22 settembre a Pisa, allo sciopero per Gaza promosso da Usb e dalle sigle sindacali di base Cub, Adl e Sgb. Oltre 75 piazze a livello nazionale hanno aderito all'appello. In città, il concentramento è partito dalle ore 9 davanti il palazzo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Sciopero per Gaza, manifestanti sui binari a Napoli: forti ritardi. Studenti in corteo nelle città - Corteo lascia la strada di grande comunicazione a Pisa, manifestanti sull'Aurelia; Sciopero per Gaza in Toscana: manifestanti dentro al porto di Livorno, in migliaia a Calenzano e a Pisa; Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza: cortei e presidi in 80 città. Caos alla stazione Termini.

Sciopero generale per Gaza. Cortei e disagi da Milano a Palermo. A Roma bloccata la stazione Termini - Dalle stazioni ferroviarie paralizzate di Roma e Napoli ai porti di Genova e Livorno, passando per Milano, Bologna, Palermo, Pisa e Cagliari: migliaia di ... Si legge su huffingtonpost.it

Corteo per Gaza invade la sgc a Pisa, strada bloccata verso il mare - Sono almeno 4 mila, secondo le stime delle forze dell'ordine, i manifestanti che partecipano al corteo per Gaza a Pisa promosso dai sindacati di base. Secondo controradio.it