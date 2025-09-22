Sciopero per Gaza a Napoli manifestanti sfondano il blocco e occupano la stazione centrale | tensione con la polizia

I manifestanti pro Palestina scesi in piazza a Napoli hanno assaltato la stazione ferroviaria centrale, sfondando le porte e scontrandosi con la polizia, fino a raggiungere i binari dei treni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero per Gaza, a Napoli manifestanti sfondano il blocco e occupano la stazione centrale: tensione con la polizia

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Sciopero nazionale per Gaza: disagi nel trasporto locale, porti, ferrovie e università. Cortei e blocchi in 75 città. Salvini: “Adesione sotto il 7%. Numeri in calo rispetto alle ultime mobilitazioni” - X Vai su X

Local Team. . LIVE Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero per Gaza, manifestanti sui binari a Napoli: forti ritardi. Studenti in corteo nelle città - Lancio di sassi contro la sede di Loenardo a Campi Bisenzio; L'Italia in piazza per Gaza, al via lo sciopero generale. Chi si ferma, settore per settore; Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza: cortei e presidi in 80 città. Caos alla stazione Termini.

Sciopero per Gaza, manifestanti sui binari: forti ritardi a Napoli. La protesta degli studenti - Manifestanti sui binari della stazione di Napoli: forti ritardi Forti ritardi per i treni in arrivo e in partenza dalla Stazione Centrale di Napoli: un gruppo di manifestanti dei sindacati di base ha ... Si legge su msn.com

Sciopero generale per Gaza. Cortei e disagi da Milano a Palermo. A Roma bloccata la stazione Termini - Dalle stazioni ferroviarie paralizzate di Roma e Napoli ai porti di Genova e Livorno, passando per Milano, Bologna, Palermo, Pisa e Cagliari: migliaia di ... Lo riporta huffingtonpost.it