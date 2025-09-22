Sciopero per Gaza a Milano violenti scontri dopo corteo pacifico
Milano, 22 set. (askanews) – Erano decine di migliaia i manifestanti che sono scesi oggi in piazza a Milano nel giorno dello sciopero generale nazionale promosso dai sindacati di base per chiedere il cessate il fuoco in Palestina e sostenere la Global Sumud Flotilla. Il corteo pacifico partito intorno alle 10 sotto la pioggia battente da piazzale Cadorna, si è concluso con violenti scontri con le forze dell’ordine che nel capoluogo lombardo non si registravano da anni. Gli incidenti si sono verificati a partire dalle 14 circa nell’atrio e nella Galleria delle Carrozze della Stazione Centrale, quando oltre un centinaio di manifestanti staccatasi dal corteo che aveva concluso il suo percorso in piazzale Duca d’Aosta, ha tentato di entrare con la probabile intenzione di bloccare i binari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
