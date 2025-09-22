Sciopero per Gaza a Milano scontri in Stazione Centrale | cariche della polizia contro i manifestanti

Affaritaliani.it | 22 set 2025

Tensione a Milano durante lo sciopero per Gaza: scontri e cariche della polizia in Stazione Centrale mentre i manifestanti tentavano di entrare dalle scale.

sciopero per gaza a milano scontri in stazione centrale cariche della polizia contro i manifestanti

© Affaritaliani.it - Sciopero per Gaza a Milano, scontri in Stazione Centrale: cariche della polizia contro i manifestanti

L’Italia si ferma per Gaza, scontri a Milano; Sciopero per Gaza, scontri a Milano in Centrale tra manifestanti e polizia; Manifestazione a Milano per Gaza, scontri con la polizia alla stazione Centrale: turisti in fuga.

sciopero gaza milano scontriSciopero per Gaza in diretta, l’Italia in corteo: pesanti scontri a Milano, bloccate la stazione Termini a Roma e l’autostrada a Bologna - Le ultime notizie sullo sciopero generale per Gaza oggi, 22 settembre, e gli aggiornamenti sulla guerra in diretta ... Come scrive fanpage.it

sciopero gaza milano scontriSciopero oggi per Gaza, scontri in stazione a Milano: caos e cariche. Bologna, autostrada bloccata. Idranti sui manifestanti a Marghera - Lo sciopero generale indetto per lunedì dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con ... Segnala ilmattino.it

