Sciopero per Gaza a Milano scontri in Stazione Centrale | cariche della polizia contro i manifestanti
Tensione a Milano durante lo sciopero per Gaza: scontri e cariche della polizia in Stazione Centrale mentre i manifestanti tentavano di entrare dalle scale. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Sciopero per Gaza, a Roma in migliaia per la Palestina libera: "Bisognerebbe bloccare tutto il mondo" (video)
LIVE Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video
L’Italia si ferma per Gaza, scontri a Milano; Sciopero per Gaza, scontri a Milano in Centrale tra manifestanti e polizia; Manifestazione a Milano per Gaza, scontri con la polizia alla stazione Centrale: turisti in fuga.
Sciopero per Gaza in diretta, l’Italia in corteo: pesanti scontri a Milano, bloccate la stazione Termini a Roma e l’autostrada a Bologna - Le ultime notizie sullo sciopero generale per Gaza oggi, 22 settembre, e gli aggiornamenti sulla guerra in diretta ... Come scrive fanpage.it
Sciopero oggi per Gaza, scontri in stazione a Milano: caos e cariche. Bologna, autostrada bloccata. Idranti sui manifestanti a Marghera - Lo sciopero generale indetto per lunedì dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con ... Segnala ilmattino.it