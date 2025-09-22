Sciopero per Gaza a Genova bloccati i varchi del porto | Basta genocidio – Video
È cominciata con il blocco dei varchi del porto di Genova in via Albertazzi e San Benigno la giornata di sciopero generale indetta dai sindacati di base “contro il genocidio in corso nella Striscia di Gaza e a supporto della global sumud flotilla”. Contemporaneamente al blocco degli ingressi portuali a cui stanno partecipando almeno seicento manifestanti sono partiti alcuni cortei studenteschi di cui uno dalla zona universitaria di via Balbi, in cui sta confluendo un altro organizzato dagli studenti delle scuole superiori, a cui partecipano insegnanti e bambini. Almeno cinquecento le persone in piazza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sciopero per Gaza, manifestanti sui binari a Napoli: forti ritardi. Studenti in corteo nelle città - Comune di Bologna espone la bandiera della Palestina; Lo sciopero per Gaza nelle piazze, da Genova a Torino manifestazioni in tutta Italia; L'Italia in piazza per Gaza, al via lo sciopero generale. Chi si ferma, settore per settore.
Sciopero generale, a Genova varchi bloccati e cortei per Gaza - GENOVA (ITALPRESS) – Varchi portuali bloccati a Genova per lo sciopero generale proclamato da Usb per Gaza e la popolazione palestinese sotto lo slogan “blocchiamo tutto”. Secondo italpress.com
Sciopero per Gaza, ventimila a Venezia verso il porto: a Milano e Genova la pioggia non ferma i cortei di studenti e lavoratori - A Torino e Bologna studenti bloccano ingressi universitari: "Stop al genocidio" ... Da ilfattoquotidiano.it