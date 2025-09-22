Sciopero per Gaza a Genova bloccati i varchi del porto | Basta genocidio – Video

È cominciata con il blocco dei varchi del porto di Genova in via Albertazzi e San Benigno la giornata di sciopero generale indetta dai sindacati di base “contro il genocidio in corso nella Striscia di Gaza e a supporto della global sumud flotilla”. Contemporaneamente al blocco degli ingressi portuali a cui stanno partecipando almeno seicento manifestanti sono partiti alcuni cortei studenteschi di cui uno dalla zona universitaria di via Balbi, in cui sta confluendo un altro organizzato dagli studenti delle scuole superiori, a cui partecipano insegnanti e bambini. Almeno cinquecento le persone in piazza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

