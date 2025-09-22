Sciopero per Gaza | a Bologna manifestanti in tangenziale polizia usa idranti e lacrimogeni

22 set 2025

Il corteo per Gaza, promosso da sindacati di base e studenti, ha fatto irruzione sulla tangenziale di Bologna e sull’autostrada A14 bloccando la circolazione. La polizia ha cercato di disperdere i circa mille manifestanti con idranti e lacrimogeni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

