Sciopero per Gaza a Bologna | i collettivi bloccano l' università

Transennati gli ingressi e picchetto fuori da alcuni dipartimenti. Fuori dal Rettorato, un lungo nastro adesivo: "Dai porti agli atenei. Oggi è sciopero".

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Sciopero nazionale per Gaza: lunedì nero a Bologna tra cortei, maltempo e disagi; Bologna, lo sciopero per Gaza: il corteo in centro. “Bloccheremo la città”. La diretta; In diretta. Italia, sciopero generale per Gaza e la Flotilla: a rischio stop trasporti e scuole.

Sciopero oggi per Gaza, ecco i servizi a rischio a Bologna. Bus, scuola, visite, treni: cosa c’è da sapere - Oltre 60 manifestazioni in tutto il Paese e braccia incrociate per l’intera giornata di oggi, da mezzanotte alle 23. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Gaza: collettivi transennano accessi Università Bologna - Nella giornata in cui anche anche a Bologna si scende in piazza per Gaza a seguito della mobilitazione lanciata dai sindacati di base con un corteo previsto in partenza alle 10. Lo riporta ansa.it