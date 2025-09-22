Sciopero per Gaza 20mila in piazza a Genova | blocchi e cortei in porto e in città | Video | Fotogallery 1 | 2
Giornata di mobilitazione, con corteo al mattino e poi al pomeriggio. Il maltempo non ferma la protesta, partita da Genova e allargata a tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: sciopero - gaza
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Lo sciopero per Gaza, di lunedì, chiamato da una sigla minore, è un successo enorme che travalica sigle, posizionamenti. Una mobilitazione enorme e positiva. I titoli dei 3 principali quotidiani italiani sono sulla stazione di Milano e l'autostrada di Bologna.
LIVE Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video
L'Italia in piazza per Gaza, al via lo sciopero generale. Chi si ferma, settore per settore; In diretta. L'Italia sciopera per Gaza: adesioni da 80 città, più di 20mila a Roma, Termini bloccata; Sciopero per Gaza, piazze piene in tutta Italia: autostrada e tangenziale bloccate a Bologna, cariche della….
Italia in piazza per Gaza: sciopero generale e cortei in 80 città - Disagi in tutta Italia per lo sciopero generale indetto dai sindacati di base in solidarietà con la popolazione di Gaza. Scrive altarimini.it
Sciopero oggi per Gaza, migliaia in piazza per lo sciopero generale. Milano, brucia bandiera Usa. In 20mila a Roma - Lo sciopero generale indetto per lunedì dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con ... Come scrive ilmattino.it