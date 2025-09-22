Sciopero oggi per Gaza scontri in stazione a Milano | caos e cariche Bologna autostrada bloccata Idranti sui manifestanti a Marghera

Dai treni alle scuole, dai porti al trasporto locale alla sanità. Lo sciopero generale indetto per lunedì dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Cortei per Gaza: manifestanti sui binari a Torino, scontri a Milano, bloccata autostrada a Bologna - Almeno 30mila i manifestanti in corteo a Roma; Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, tensione con la polizia. Bologna, bloccata la A14; Oggi lo sciopero per Gaza: tutte le notizie. A Milano scontri in Stazione Centrale, a Bologna bloccata l’autostrada. A Marghera la polizia apre gli idranti. Diretta tv.

