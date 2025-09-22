Sciopero oggi per Gaza migliaia in piazza per lo sciopero generale Milano tensioni in stazione Centrale Bologna | bloccatate tangenziale e autostrada
Dai treni alle scuole, dai porti al trasporto locale alla sanità. Lo sciopero generale indetto per lunedì dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Sciopero oggi per Gaza, migliaia in piazza per lo sciopero generale. Milano, tensioni in stazione Centrale. Bologna: bloccatate tangenziale e autostrada - Lo sciopero generale indetto per lunedì dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con
