Bologna, 22 settembre 2025 – Lunedì nero per i bolognesi a causa dello sciopero nazionale per Gaza e contro il governo di Israele, indetto lanciato dalla sigla sindacala Usb, di tutti i settori pubblici e privati. A Bologna è anche previsto maltempo, con pioggia, temporali e l’allerta gialla emanata dall’Arpae e dalla Protezione civile. Oltre 60 le manifestazioni in tutta Italia e anche Bologna, dove oggi in Fiera prende via anche il grande salone della ceramica Cersaie e dove si terrà un maxi corteo di manifestanti per la Palestina, si prospettano disagi e problemi. Dagli autobus ai medici e agli infermieri, dalla scuola ai treni, fino agli altri servizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sciopero oggi per Gaza, ecco i servizi a rischio a Bologna. Bus, scuola, visite, treni: cosa c’è da sapere