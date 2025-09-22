Sciopero nazionale per Gaza manifestanti bloccano la Fi-Pi-Li | Uniti per la Palestina non ci fermiamo VIDEO

22 set 2025

Avevano promesso che avrebbero bloccato tutto e così hanno fatto. Dopo il Varco Valessini, i manifestanti che stanno sfilando in sostegno del popolo palestinese hanno occupato anche la Fi-Pi-Li e l'autostrada A1 in zona Calenzano. Per quanto riguarda la superstrada, migliaia di persone hanno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

