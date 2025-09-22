Sciopero nazionale per Gaza | in corso manifestazioni in tutt’Italia

Cdn.ilfaroonline.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 22 settembre 2025 – Da Livorno a Torino passando per Bologna e Genova, è iniziata in tutta Italia la mobilitazione per lo sciopero generale in solidarietà con Gaza  che ha già bloccato il Paese tra  stop a treni, trasporti e scuole. Nella giornata di oggi, lunedì 22 settembre,  manifestazioni nelle piazze, cortei, studenti in marcia ma anche porti bloccati e sit in sull’A1  per “lottare al fianco della Palestina” e supportare la missione della Global Sumud Flotilla, in viaggio verso la Striscia. Ecco il punto sulle principali città italiane. Roma. Alcune centinaia di studenti delle scuole della zona di Monteverde a Roma sono partiti in corteo per raggiungere piazza dei Cinquecento, ritrovo dell’Unione sindacale di Base per la giornata di sciopero generale in solidarietà al popolo palestinese e contro il “genocidio” a Gaza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: sciopero - nazionale

