Sciopero nazionale per Gaza | in corso manifestazioni in tutt’Italia
Roma, 22 settembre 2025 – Da Livorno a Torino passando per Bologna e Genova, è iniziata in tutta Italia la mobilitazione per lo sciopero generale in solidarietà con Gaza che ha già bloccato il Paese tra stop a treni, trasporti e scuole. Nella giornata di oggi, lunedì 22 settembre, manifestazioni nelle piazze, cortei, studenti in marcia ma anche porti bloccati e sit in sull’A1 per “lottare al fianco della Palestina” e supportare la missione della Global Sumud Flotilla, in viaggio verso la Striscia. Ecco il punto sulle principali città italiane. Roma. Alcune centinaia di studenti delle scuole della zona di Monteverde a Roma sono partiti in corteo per raggiungere piazza dei Cinquecento, ritrovo dell’Unione sindacale di Base per la giornata di sciopero generale in solidarietà al popolo palestinese e contro il “genocidio” a Gaza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: sciopero - nazionale
Sciopero nazionale dei treni oggi e domani: ecco cosa c'è da sapere
Sciopero nazionale dei treni: Disagi in tutta Italia, ritardi e cancellazioni
Sciopero nazionale dei treni: disagi ovunque, solo a Termini 30 cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti
Per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord i seguenti treni sono cancellati: 18892 (CRESPINO-FIRENZE) da CRESPINO a BORGO SL 4101 (FIRENZE-ORTE) da FIRENZE SMN a CHIUSI 18567 (PISA-LUCC - X Vai su X
Informiamo che lunedì 22 settembre, per via della proclamazione dello sciopero generale nazionale che coinvolge i dipendenti sia pubblici che privati, alcune biblioteche potrebbero non garantire l'apertura al pubblico. - facebook.com Vai su Facebook
L'Italia in piazza per Gaza, al via lo sciopero generale. Chi si ferma, settore per settore; Sciopero generale per Gaza, da treni a scuola: settori a rischio stop oggi 22 settembre; È in corso lo sciopero generale a sostegno della Palestina.
Sciopero generale per Gaza: le manifestazioni e gli stop dalla scuola ai trasporti - Seconda giornata di protesta nazionale di 24 ore indetta da Usb e dai sindacati di base in solidarietà alla popolazione civile palestinese della Striscia di Gaza ... Come scrive vanityfair.it
Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in piazza a Potenza e Matera - L'iniziativa dell'Usb "contro il genocidio nella Striscia di Gaza e l'inerzia del Governo e dell ... Riporta rainews.it