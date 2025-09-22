Sciopero nazionale nel settore del trasporto pubblico | sostegno alla popolazione di Gaza Sindacati di base Escluso il settore aereo Oggi manifestazioni in decine di città

L’agitazione di tipo nazionale è stata indetta da Usb e altri sindacati di base. Non ci sono solo motivi di tipo contrattuale ma soprattutto il richiamo alla situazione della popolazione di Gaza. Sono in programma oggi decine di manifestazioni nelle città italiane. Lo sciopero di 24 ore è iniziato ieri nel settore delle autostrade. Da mezzanotte è in corso nel settore ferroviario e riguarda anche il trasporto pubblico locale. È escluso il settore del trasporto aereo. L'articolo Sciopero nazionale nel settore del trasporto pubblico: sostegno alla popolazione di Gaza Sindacati di base. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Sciopero nazionale nel settore del trasporto pubblico: sostegno alla popolazione di Gaza Sindacati di base. Escluso il settore aereo. Oggi manifestazioni in decine di città

In questa notizia si parla di: sciopero - nazionale

Sciopero nazionale dei treni oggi e domani: ecco cosa c'è da sapere

Sciopero nazionale dei treni: Disagi in tutta Italia, ritardi e cancellazioni

Sciopero nazionale dei treni: disagi ovunque, solo a Termini 30 cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti

LUNEDI’ 22 SETTEMBRE: PROCLAMATO UNO SCIOPERO NAZIONALE È stato proclamato sciopero generale nazionale rivolto al personale Dirigente e Non Dirigente di tutti i settori pubblici e privati, per l'intera giornata del 22 settembre 2025, indetto da: CU - facebook.com Vai su Facebook

Lunedì 22/09/2025 sciopero nazionale TPL. Sospese le limitazioni al traffico ambientali. Servizio garantito: Urbano/Metro 6-9 e 12-15 Extraurbano + Ciriè-Ceres inizio-8 e 14:30-17:30 Dettagli https://gtt.to.it/cms/ - X Vai su X

Sciopero generale oggi per Gaza, a rischio scuola e trasporti ma anche taxi e navi - La scheda sullo sciopero di oggi per Gaza; Domani sciopero generale, sarà un lunedì nero: a rischio bus, vaporetti e treni; Sciopero per Gaza domani su treni, bus, navi e a scuola. Ma i disagi continueranno fino a novembre.

Sciopero nazionale nel settore del trasporto pubblico: sostegno alla popolazione di Gaza Sindacati di base. Escluso il settore aereo. Oggi manifestazioni in decine di città - Non ci sono solo motivi di tipo contrattuale ma soprattutto il richiamo alla situazione della popolazione di Gaza. Secondo noinotizie.it

Sciopero generale lunedì 22 settembre, tutti gli orari e i servizi coinvolti - Ecco orari, fasce garantite e consigli utili per affrontare una giornata di disagi in tutta Italia. Segnala money.it