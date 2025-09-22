Sciopero nazionale la Usb | Blocchiamo tutto In migliaia al corteo di Rimini per la pace a Gaza

Migliaia di persone hanno preso parte anche a Rimini, nella mattinata di lunedì (22 settembre), alla manifestazione pro Palestina promossa dal sindacato Usb Lavoro, nella giornata di sciopero nazionale. Come annunciato, il corteo è partito con ritrovo dalle 9 del mattino all’Arco di Augusto, per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Sciopero nazionale dei treni oggi e domani: ecco cosa c'è da sapere

Sciopero nazionale dei treni: Disagi in tutta Italia, ritardi e cancellazioni

Sciopero nazionale dei treni: disagi ovunque, solo a Termini 30 cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti

Sciopero nazionale per Gaza: disagi nel trasporto locale, porti, ferrovie e università. Cortei e blocchi in 75 città. Salvini: "Adesione sotto il 7%. Numeri in calo rispetto alle ultime mobilitazioni"

LUNEDI' 22 SETTEMBRE: PROCLAMATO UNO SCIOPERO NAZIONALE È stato proclamato sciopero generale nazionale rivolto al personale Dirigente e Non Dirigente di tutti i settori pubblici e privati, per l'intera giornata del 22 settembre 2025, indetto da: CU

Sciopero nazionale, la Usb: Blocchiamo tutto. In migliaia al corteo di Rimini per la pace a Gaza; Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza: cortei e presidi in 80 città. Caos alla stazione Termini; blocchiamo tutto sciopero USB SCUOLA 22 settembre.

Sciopero per Gaza, manifestazioni e cortei anche a Perugia e Terni: "Blocchiamo tutto" - Al via la giornata di sciopero generale indetto dai sindacati di base, in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla. Come scrive corrieredellumbria.it

Sciopero generale per Gaza. Cortei e disagi da Milano a Palermo. A Roma bloccata la stazione Termini - Dalle stazioni ferroviarie paralizzate di Roma e Napoli ai porti di Genova e Livorno, passando per Milano, Bologna, Palermo, Pisa e Cagliari: migliaia di ... Scrive huffingtonpost.it