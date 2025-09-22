Sciopero l’Italia si ferma per Gaza | dai trasporti alla scuola i disagi | Tutti gli orari

Xml2.corriere.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti i comparti aderiranno alla mobilitazione che vedrà manifestazioni in almeno 75 città, a cominciare da Roma, Milano e Napoli. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Sciopero nazionale dei treni: Disagi in tutta Italia, ritardi e cancellazioni

Sciopero dei treni, ritardi fino a 120 minuti e cancellazioni in tutta Italia. Disagi a Roma Termini

Oggi sciopero degli aerei, tra voli cancellati, disagi in tutta Italia e come richiedere rimborso

sciopero l8217italia ferma gazaL'Italia in piazza per Gaza, al via lo sciopero generale. Chi si ferma, settore per settore - Dai treni alle scuole, dal trasporto locale alla sanità, a rischio stop numerosi servizi. Scrive ansa.it

sciopero l8217italia ferma gazaItalia in sciopero per Gaza: scuole e treni a rischio oggi 22 settembre - Sciopero generale per Gaza: Usb e sindacati di base convocano l’astensione dal lavoro del 22 settembre. Segnala notizie.it

